Республиканец Грэм подаст законопроект о санкциях США против РФ 2 10.03.2025, 10:10

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Линдси Грэм

Они могут затронуть банковский сектор и энергетику.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм объявил, что подаст новый законопроект о санкциях против России уже на следующей неделе.

Заявление сенатора приводит «Голос Америки».

По словам Грэма, санкции будут касаться санкций против российского банковского сектора и энергетики.

Он добавил, что законопроект призван «побудить их (Россию. – Ред.) прийти к столу переговоров».

«Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них и я подам законопроект по этому поводу на следующей неделе», – заявил Грэм.

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