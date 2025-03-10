Республиканец Грэм подаст законопроект о санкциях США против РФ

Республиканец Грэм подаст законопроект о санкциях США против РФ2
- 10.03.2025, 10:10
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Они могут затронуть банковский сектор и энергетику.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм объявил, что подаст новый законопроект о санкциях против России уже на следующей неделе.
Заявление сенатора приводит «Голос Америки».
По словам Грэма, санкции будут касаться санкций против российского банковского сектора и энергетики.
Он добавил, что законопроект призван «побудить их (Россию. – Ред.) прийти к столу переговоров».
«Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них и я подам законопроект по этому поводу на следующей неделе», – заявил Грэм.