Z-певица Долина рассказала, как мошенники развели ее портретом Путина 10.03.2025, 10:38

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Россиянка продала квартиру.

Российская певица Лариса Долина, поддержавшая войну против Украины, поверила мошенникам после того, как они прислали ей видео якобы от сотрудника Росфинмониторинга, стоящего на фоне триколора и портрета Путина.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На допросе артистка пояснила, что стала доверять аферистам именно после просмотра ролика. «Увидев данную видеозапись, я еще больше поверила в происходящее», - сказала Долина.

В материале сказано, что в апреле 2024 года с певицей связалась якобы ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина. Она пояснила, что вскоре ей позвонят сотрудники безопасности института и работники Федеральной службы безопасности.

Некоторое время певица сомневалась, но в мае 2024 года все же поверила аферистам. Тогда «сотрудник Росфинмониторинга» пояснил, что силовики задержали гражданку, которая оформила кредит под залог квартиры Долиной. После этого певице прислали видео задержания «преступницы».

В итоге певица обратилась к знакомым риелторам, попросив продать квартиру как можно быстрее. Сделка прошла в июле 2024 года, жилище купили за 112 млн рублей. Долина пояснила, что постоянно чувствовала давление со стороны злоумышленников, так как они постоянно запугивали ее и спрашивали о состоянии родных.

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