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Z-певица Долина рассказала, как мошенники развели ее портретом Путина

  • 10.03.2025, 10:38
  • 1,382
Z-певица Долина рассказала, как мошенники развели ее портретом Путина

Россиянка продала квартиру.

Российская певица Лариса Долина, поддержавшая войну против Украины, поверила мошенникам после того, как они прислали ей видео якобы от сотрудника Росфинмониторинга, стоящего на фоне триколора и портрета Путина.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На допросе артистка пояснила, что стала доверять аферистам именно после просмотра ролика. «Увидев данную видеозапись, я еще больше поверила в происходящее», - сказала Долина.

В материале сказано, что в апреле 2024 года с певицей связалась якобы ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина. Она пояснила, что вскоре ей позвонят сотрудники безопасности института и работники Федеральной службы безопасности.

Некоторое время певица сомневалась, но в мае 2024 года все же поверила аферистам. Тогда «сотрудник Росфинмониторинга» пояснил, что силовики задержали гражданку, которая оформила кредит под залог квартиры Долиной. После этого певице прислали видео задержания «преступницы».

В итоге певица обратилась к знакомым риелторам, попросив продать квартиру как можно быстрее. Сделка прошла в июле 2024 года, жилище купили за 112 млн рублей. Долина пояснила, что постоянно чувствовала давление со стороны злоумышленников, так как они постоянно запугивали ее и спрашивали о состоянии родных.

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