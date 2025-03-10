Белорусский хоккеист Протас все ближе к рекорду
- 10.03.2025, 10:44
Нападающий «Вашингтона» снова отличился.
«Вашингтон Кэпиталз» выиграл у «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:2.
На 35-й секунде второго периода белорус Алексей Протас отдал голевую передачу на Мартина Фегервари. Этот ассист стал 30-м в сезоне.
Протас близок к национальному рекорду Беларуси сразу по трем компонентам: голам, пасам и очкам по системе «гол + пас».
Например, к достижению Владимира Цыплакова, который отдал 34 голевых паса, выступая за «Лос-Анджелес Кингз» в сезоне-1997/98, пишет tochka.by. Егор Шарангович. установил национальный рекорд по количеству голов (31) и очков (58) в сезоне-2023/24.
На данный момент у Протаса 55 (25+30) баллов по системе «гол + пас».
Форвард «Вашингтона» может войти в историю, если отдаст 5 голевых передач либо забросит 7 шайб, а также наберет всего 4 очка за оставшиеся 18 игр регулярного чемпионата.