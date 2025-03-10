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NYT: Истощенные войска РФ остановились

  • 10.03.2025, 10:45
NYT: Истощенные войска РФ остановились

Украинцы контратакуют на Донбассе.

Украинские силы смогли остановить наступление России на востоке Донецкой области и начали постепенно отвоевывать небольшие территории, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных и аналитиков.

Несмотря на то, что Россия сохраняет инициативу и ежедневно осуществляет десятки атак на восточном фронте, ее войска подверглись значительному истощению. Более 15 месяцев активного наступления привели к потерям в технике и живой силе. Украинские военные, в свою очередь, используют эти обстоятельства в своих интересах.

«Российские наступательные усилия в Донецке остановились в последние месяцы из-за плохой погоды, истощения российских войск и эффективной адаптации Украины к тому, как российские войска воюют», - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

По его словам, хотя говорить о полной стабилизации фронта еще рано, ситуация значительно улучшилась благодаря инновациям, которые Украина применяет для компенсации нехватки ресурсов.

Украинские солдаты ожидают, что российские войска перегруппируются и активизируют свои наступательные действия, особенно на фоне приостановления военной помощи США и обмена разведданными. Это может существенно повлиять на ход боевых действий.

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