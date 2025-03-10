NYT: Истощенные войска РФ остановились
- 10.03.2025, 10:45
Украинцы контратакуют на Донбассе.
Украинские силы смогли остановить наступление России на востоке Донецкой области и начали постепенно отвоевывать небольшие территории, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных и аналитиков.
Несмотря на то, что Россия сохраняет инициативу и ежедневно осуществляет десятки атак на восточном фронте, ее войска подверглись значительному истощению. Более 15 месяцев активного наступления привели к потерям в технике и живой силе. Украинские военные, в свою очередь, используют эти обстоятельства в своих интересах.
«Российские наступательные усилия в Донецке остановились в последние месяцы из-за плохой погоды, истощения российских войск и эффективной адаптации Украины к тому, как российские войска воюют», - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.
По его словам, хотя говорить о полной стабилизации фронта еще рано, ситуация значительно улучшилась благодаря инновациям, которые Украина применяет для компенсации нехватки ресурсов.
Украинские солдаты ожидают, что российские войска перегруппируются и активизируют свои наступательные действия, особенно на фоне приостановления военной помощи США и обмена разведданными. Это может существенно повлиять на ход боевых действий.