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США в Саудовской Аравии встретятся и с россиянами

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  • 10.03.2025, 10:56
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США в Саудовской Аравии встретятся и с россиянами
архивное фото

Пока неизвестно, кто встретится с делегацией из РФ.

На этой неделе американская делегация в Саудовской Аравии встретится не только с украинской командой, но и с российской, информирует CNN.

СМИ отмечает, что это станет началом одной из важнейших недель переговоров с высокими ставками, когда администрация президента США Дональда Трампа будет пытаться добиться мира между обеими странами.

«На этой неделе высокопоставленные чиновники администрации Трампа проведут отдельные встречи с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии», — сообщил источник, не рассказав, кто будет присутствовать на встречах.

Впрочем, известно, что в переговорах с украинской делегацией примет участие госсекретарь США Марко Рубио.

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