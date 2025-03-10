США в Саудовской Аравии встретятся и с россиянами

США в Саудовской Аравии встретятся и с россиянами1
- 10.03.2025, 10:56
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Пока неизвестно, кто встретится с делегацией из РФ.
На этой неделе американская делегация в Саудовской Аравии встретится не только с украинской командой, но и с российской, информирует CNN.
СМИ отмечает, что это станет началом одной из важнейших недель переговоров с высокими ставками, когда администрация президента США Дональда Трампа будет пытаться добиться мира между обеими странами.
«На этой неделе высокопоставленные чиновники администрации Трампа проведут отдельные встречи с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии», — сообщил источник, не рассказав, кто будет присутствовать на встречах.
Впрочем, известно, что в переговорах с украинской делегацией примет участие госсекретарь США Марко Рубио.