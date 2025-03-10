В Беларуси запретили продавать известную детскую сладость 1 10.03.2025, 10:59

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Этот продукт небезопасен.

В Беларуси запретили продажу фруктового микса из груш, яблок, слив и ананасов для детей раннего возраста с маркировкой «Фруто няня», сообщила пресс-служба Госстандарта.

Эксперты заключили, что товар не соответствует требованиям по безопасности пищевой продукции.

«В результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружена пищевая добавка — консервант диоксид серы, недопустимая для использования при производстве продуктов детского питания для детей раннего возраста, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний», — рассказали в Госстандарте.

Товар запрещен к реализации в нашей стране и изъят из обращения. Производителю направили предписание об устранении нарушений.

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