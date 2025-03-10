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«Это был самый неожиданный, волшебный и чудесный подарок в моей жизни!»

  • 10.03.2025, 11:32
«Это был самый неожиданный, волшебный и чудесный подарок в моей жизни!»

В Гродно девушке на 8 Марта подарили необычного питомца.

8 марта – время поздравлений и подарков. Некоторые мужчины относятся к празднику буднично. Мол, выполнил «обязательную» программу в виде букета тюльпанов и тортика, и можно расслабиться. Но парень гродненки Анастасии не из таких. Дмитрий к делу подошел со всей ответственностью, молодой человек знал о мечте девушки и решил ее осуществить, пишет Newgrodno.by.

На 8 марта в подарок ей достался пони! Да, это живая миниатюрная лошадка!

«Это был самый неожиданный, волшебный и прекрасный подарок в моей жизни!», — не скрывает эмоций Анастасия.

Девушка до последнего не догадывалась о том, как сюрприз ее ждет! Кстати, участие в «операции» приняли и родственники молодых людей. Например, отец Дмитрия для этого даже прошел экспресс-курс по перевозке лошадей.

«Пони зовут Феникс! И мы все считаем, что это имя для него очень подходит», — признается Анастасия.

Новый питомец будет жить в конюшне клуба «Конное царство» под Гродно. Но вся забота о нем, конечно, зона ответственности хозяйки.

«Я мечтала о своем пони, чтобы обучать его и развиваться самой. Для Феникса и меня начинается новый этап в жизни», — рассказывает Анастасия.

Кстати, она планирует рассказывать о жизни Феникса и совместных приключениях с ним в социальных сетях.

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