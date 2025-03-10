На востоке Украины заметили более десятка грузовиков с российскими новобранцами
- 10.03.2025, 11:40
Также зафиксировано передвижение больших грузовикоф и топливоцистерн.
На востоке Украины зафиксированы новые военные перемещения, в частности изменение направлений по передвижению и составляющей - замечено 12 грузовиков с российскими новобранцами. По словам руководителя «Центра изучения оккупации» Петра Андрющенко, соответствующие изменения зафиксированы 9 марта.
«Во-первых - появились новокотрактники. Начали поставки в лагеря, поэтому достаточно активное движение из России в Мариупольско-Бердянскую агломерацию. Не менее 12 грузовиков набитых потенциальным упаковочным средством «штурмовик» прибыли. Полигоны пока не в той активности, как месяц назад...», - рассказал Андрющенко.
Во-вторых, по его информации, «все поехало в обратную сторону».
«Опять - Новоазовское направление - через Мариуполь - Бердянское направление. Там частично дробится на Токмак и на Приморск. Большие грузовики и большие топливоцистерны. За вчера не менее двух колонн по 7-12 автомобилей», - отметил руководитель центра.
В то же время он обратил внимание на то, что активность врага в направлении севера Донецкой области (на Волноваху) временно спала.