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На востоке Украины заметили более десятка грузовиков с российскими новобранцами

  • 10.03.2025, 11:40
На востоке Украины заметили более десятка грузовиков с российскими новобранцами

Также зафиксировано передвижение больших грузовикоф и топливоцистерн.

На востоке Украины зафиксированы новые военные перемещения, в частности изменение направлений по передвижению и составляющей - замечено 12 грузовиков с российскими новобранцами. По словам руководителя «Центра изучения оккупации» Петра Андрющенко, соответствующие изменения зафиксированы 9 марта.

«Во-первых - появились новокотрактники. Начали поставки в лагеря, поэтому достаточно активное движение из России в Мариупольско-Бердянскую агломерацию. Не менее 12 грузовиков набитых потенциальным упаковочным средством «штурмовик» прибыли. Полигоны пока не в той активности, как месяц назад...», - рассказал Андрющенко.

Во-вторых, по его информации, «все поехало в обратную сторону».

«Опять - Новоазовское направление - через Мариуполь - Бердянское направление. Там частично дробится на Токмак и на Приморск. Большие грузовики и большие топливоцистерны. За вчера не менее двух колонн по 7-12 автомобилей», - отметил руководитель центра.

В то же время он обратил внимание на то, что активность врага в направлении севера Донецкой области (на Волноваху) временно спала.

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