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Цены на нефть падают из-за последних заявлений Трампа

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  • 10.03.2025, 11:57
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Цены на нефть падают из-за последних заявлений Трампа

На рынке полная неопределенность.

Цены на нефть упали в понедельник, 10 марта, из-за опасений по поводу влияния пошлин президента США Дональда Трампа на мировую экономику и спрос на топливо. При этом рост добычи производителей ОПЕК+ охладили аппетит инвесторов.

Издание Reuters пишет, что нефть марки Brent подешевела на 6 центов до 70,30 доллара за баррель после роста на 90 центов в пятницу. Американская нефть West Texas Intermediate стоила 66,96 доллара за баррель, снизившись на 8 центов после того, как перед этим она подорожала на 68 центов.

Цена на нефть марки WTI снижаются седьмую неделю подряд, что стало самой длинной полосой неудач с ноября 2023 года, а цена на нефть марки Brent падает третью неделю подряд после того, как Трамп ввел и отложил пошлины в отношении Канады и Мексики, повысив налоги на китайские товары. Китай ответил США и Канаде пошлинами на сельскохозяйственную продукцию.

«Неопределенность на фоне пошлин является ключевым фактором слабости», - отмечают аналитики ING.

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