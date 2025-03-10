Блогер из Борисова попытался разобраться, почему люди часами ждут в поликлинике 8 10.03.2025, 12:00

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архивное фото

И пришел к неожиданному выводу.

Блогер из Борисова, который называет себя «МЭРом Города», попытался разобраться, почему люди столько времени проводят в очереди в поликлинику, и пришел к неожиданному (и неутешительному) выводу. Внимание на ролик обратило издание EX-PRESS.live.

Для «разбирательства» он зашел в поликлинику № 2 города Борисова. Все оказалось просто:

— Я все выяснил, и теперь все понятно. Почему люди так много времени проводят в очередях в поликлиниках? Потому что время лечит, — заключил блогер.

Однако борисовчане рассказали «мэру» и о других городских проблемах:

«Разберитесь, пожалуйста, почему в парке нет туалета».

«А набережная обещанная когда-нибудь будет?»

«Разберись, почему в нашем городе такие очереди на мойку».

На проблему нехватки талонов к врачам в Борисове жители города обращали внимание в прошлом году. Так, например, в августе 2024 года в TikTok появилось видео — в 5.50 утра в очереди за талонами к окулисту уже стояло 17 человек.

В середине июля житель Борисова делился видео, на котором видно, как он пришел к зданию поликлиники затемно, в 4.00, чтобы занять первое место в очереди. Мужчина был доволен, несмотря на предстоящие три часа ожидания.

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