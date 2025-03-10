В Беларуси дорожает ипотека 10.03.2025, 12:13

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«Беларусбанк» поднял ставки.

«Беларусбанк» 10 марта объявил, что изменил процентные ставки по кредитам для физлиц. Среди прочего подорожали займы на недвижимость. В последний раз этот банк поднимал процентные ставки по кредитам на жилье в феврале, пишет «Зеркало».

Так, ставка по кредиту «Ипотека Экспресс» для тех, кто приобретает жилье на общих основаниях на вторичном рынке у физического или юридического лица, выросла с 17,5% до 18,18%.

Напомним, в феврале этот заем также подорожал. Также по нему в прошлом месяце ввели новшество — снизили максимальную сумму кредита под жилье на вторичном рынке. Если раньше можно было получить до 100% стоимости недвижимости, то теперь — до 90%. Что касается жилья от застройщиков, то банк по-прежнему может выдать заем до 100% его стоимости.

Кредит «Рефинансирование ипотеки» «Беларусбанк» также теперь выдает под 18,18% годовых.

Ранее процентные ставки по кредитам на недвижимость подняли также другие банки.

Напомним, белорусы регулярно обновляют рекорды по общей сумме взятых займов. У Нацбанка вызывают опасения высокие темпы роста кредитования населения. Регулятор считает, что это «может создать угрозу для финансовой и ценовой стабильности». Эксперты тем временем указывают на перекосы в экономике, в том числе на скрытую инфляцию, и видят предпосылки для ослабления нацвалюты.

В этой ситуации Нацбанк пошел на некоторые ужесточения — повысил на март значение расчетных величин стандартного риска (РВСР). Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь на недвижимость.

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