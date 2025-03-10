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«Мы жульничали»: Норвегия признала обман с экипировкой на ЧМ в Тронхейме

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  • 10.03.2025, 12:16
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«Мы жульничали»: Норвегия признала обман с экипировкой на ЧМ в Тронхейме

Cервисная команда норвежцев усилила швы на костюмах прыгунов.

На чемпионате мира - 2025 по лыжным видам спорта в Тронхейме норвежских спортсменов обвинили в незаконных манипуляциях с костюмами перед прыжками с трамплина.

Совместный протест против результатов сборной Норвегии подали команды Австрии, Словении и Польши.

«Мы внесли изменения в костюмы, зная, что это нелегально. Мы жульничали. Мы пытались обмануть систему. Это недопустимо», - признал обман директор норвежской сборной Ян-Эрик Ольбу на встрече с прессой в воскресенье, 9 марта.

Как выяснилось, сервисная команда норвежцев усилила швы на костюмах прыгунов Мариуса Линнвика и Йоханна Андре Форфанга, что повысило жесткость экипировки и улучшило ее аэродинамические характеристики. По словам Ольбу, манипуляции с костюмами перед прыжками с большого трамплина были проведены без ведома спортсменов и только для этого конкретного соревнования.

Факт преднамеренного обмана раскрылся благодаря появившимся в соцсетях видео, на которых видно, что норвежцы при участии главного тренера сборной Магнуса Бревига перешивают свои костюмы в отеле команды. Сам Бревиг не пришел на встречу с прессой, а направился в Осло, чтобы обсудить ситуацию с федерацией, сообщила газета Dagbladet.

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