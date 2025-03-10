Лукашенко сменил премьера страны 23 10.03.2025, 12:21

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Александр Турчин

(обновлено) Головченко возглавит Нацбанк.

Лукашенко назначил экс-председателя Миноблисполкома Александра Турчина на пост премьер-министра Беларуси.

Александру Турчину 49 лет. Родился в Новогрудке. Окончил Белорусский государственный экономический университет, Академию управления.

В 2004—2010 годах работал в Кореличском райисполкоме Гродненской области, с 2010 года — в Минском облисполкоме.

В 2018 году назначен на должность первого заместителя премьер-министра.

С 2019 года — председатель Минского облисполкома.

Бывший глава правительства — 51-летний Роман Головченко — занимал должность премьер-министра Беларуси с июня 2020 года. Теперь он возглавит Нацбанк.

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