Дивный новый мир Маска 10 Игорь Эйдман

10.03.2025, 12:29

4,086

Илон Маск

Фото: Reuters

«Капитаны бизнеса» хотят, чтобы в политике действовали те же правила, что и в экономике.

Трамп ориентируется на решение своих чисто практических политических и стяжательских задач. Но стоящие за ним и Вэнсом Илон Маск, Питер Тиль и другие ультраправые миллиардеры имеют определенную идеологическую картину будущего. Отчасти их проект соответствует идеям «Темного просвещения», но он жестче и конкретнее.

Маск и близкая ему группа «капитанов бизнеса» хотят, чтобы в политике действовали те же правила, что и в экономике: господствовали наиболее успешные и «эффективные». На практике это значит, что миллиардеры, владельцы крупнейших современных корпораций, которые доминируют в мировой экономике, должны господствовать и в мировой политике.

Власть миллиардеров не должна зависеть от воли лузеров-избирателей. Сегодня они выбрали Трампа (рейтинг которого уже падает), а завтра проголосуют за его врагов. Маск и Ко фактически хотят сделать Трампа новым «королем», независимым от демократических институтов и законов, и править из-за его спины. Такая система по их плану должна распространиться и на Европу, через победу там ультаправых партий. А развивающиеся страны просто изолируют, построив глобальный «забор», чтобы их нищие население не мешало новой аристократии строить для себя «техно-рай».

Я попытаюсь описать здесь, как мог бы выглядеть в будущем мир, если бы Маску и Ко удалось реализовать свои планы.

В этом обществе были бы три основные социальные страты.

1. Новая аристократия - владельцы технологических корпораций, преобразующие мир под собственные нужды и интересы через биогенетические эксперименты, развитие искусственного интеллекта, роботизацию и автоматизацию производства и услуг.

Высшим достижением этой технократической аристократии может стать создание сверхмощного искусственного интеллекта, который будет управлять миром в ее интересах.

Получая сверхдорогое и мегасложное медицинское обслуживание, «аристократия» будет жить гораздо дольше, чем обычные люди.

2. Новый плебс, фактически лишённый политических прав и влияния. Ему предложат виртуальные развлечения вместо реального качественного потребления, автоматизированные услуги и массовые товары, а также различные цифровые отвлекающие механизмы, чтобы он даже не думал вмешиваться в дела правящей элиты. В процессе технологической революции, в результате автоматизации, работа многих новых «плебеев» станет ненужной, они будут существовать на социальные пособия, а реальное дело им заменит ковыряние в гаджетах.

3. Обслуживающий персонал элиты, который будет поддерживать её высокое качество жизни. «Обслуге» позволят жить лучше, чем основной массе, но она останется бесправной.

Новая аристократия будет ходить в немногие оставшиеся рестораны, где длинноногие официантки разносят эксклюзивные блюда, приготовленные поофессиональными шеф-поворами. А плебс - запивать колой гамбургеры из искусственного мяса, которые привезут к ним домой с автоматизированной Ма(с)к-фабрики роботы-курьеры. Элита будет путешествовать на самолетах и яхтах, а плебс будет «летать на Гавайи», не выходя из дома с помощью специальных электронных очков от компании Маска.

Маск и ему подобные прекрасно понимают, что каждый человек — это нагрузка на экологию планеты, и чем выше уровень его потребления, тем больше эта нагрузка. Поэтому, чтобы избежать глобальной экологической катастрофы, жить «на полную катушку» в реальном мире смогут только представители «новой аристократии». А плебс будет получать виртуальные развлечения, жвачку для мозга из гаджетов. Работа большинства этих людей скоро будет не нужна. Чем их занять элите? Уже сейчас людей с детства приучают сидеть в ай-фонах.

Это и есть проект Маска, не озвученный публично, но легко реконструируемый по реальным действиям миллиардера и его партнеров.

Такой проект соответствует взглядам авторитарных лидеров — Путина, Си Цзиньпина, и их олигархов. Маск хочет вместе с ними вести мир в новое средневековье, где узкий слой аристократии авторитарно управляет обществом, а основная часть населения превращена в плебс, рот которому заткнули хлебом из фаст-фуда и зрелищами из ай-фона.

Игорь Эйдман, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com