Новый премьер Турчин пообещал ничего не менять

Новый премьер Турчин пообещал ничего не менять5
- 10.03.2025, 12:37
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Проблемы в экономике продолжатся.
Новый премьер-министр Беларуси Александр Турчин обещает не корректировать экономический курс. Об этом он заявил после назначения, проведенного Лукашенко сегодня.
«Мое самое любимое выражение — «эволюция без революций». На любой должности, конечно, необходимо эволюционировать: и в должности председателя правительства, председателя Минского облисполкома… Каждый руководитель со своим приходом приносит что-то новое, новый взгляд на те или иные проблемы.
Никакой существенной коррекции экономического курса, конечно, не будет», — сказал он.
Напомним, Турчин сменил в кресле премьера Романа Головченко.