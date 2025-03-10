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Новый премьер Турчин пообещал ничего не менять

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  • 10.03.2025, 12:37
  • 3,896
Новый премьер Турчин пообещал ничего не менять
Александр Турчин

Проблемы в экономике продолжатся.

Новый премьер-министр Беларуси Александр Турчин обещает не корректировать экономический курс. Об этом он заявил после назначения, проведенного Лукашенко сегодня.

«Мое самое любимое выражение — «эволюция без революций». На любой должности, конечно, необходимо эволюционировать: и в должности председателя правительства, председателя Минского облисполкома… Каждый руководитель со своим приходом приносит что-то новое, новый взгляд на те или иные проблемы.

Никакой существенной коррекции экономического курса, конечно, не будет», — сказал он.

Напомним, Турчин сменил в кресле премьера Романа Головченко.

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