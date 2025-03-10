закрыть
10 марта 2025, понедельник, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Times: Британия консультирует Украину о том, как вести мирные переговоры с США

1
  • 10.03.2025, 12:43
  • 1,490
The Times: Британия консультирует Украину о том, как вести мирные переговоры с США
Советник по национальной безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл
Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Украину посетил советник британского премьера Джонатан Пауэлл.

Великобритания консультирует Украину в вопросе ведения переговоров с США. Для этого Украину 8-9 марта посетил советник британского премьера Джонатан Пауэлл, сообщает The Times.

По информации The Times, Пауэлл прибыл в Киев, чтобы проинформировать Владимира Зеленского перед тем, как представители Украины направятся 11 марта в США на переговоры. Это необходимо, чтобы избежать повторения «катастрофического скандала», произошедшего в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля. 

Также сообщается, что британский премьер Кир Стармер пытается убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной. В Великобритании полагают, что есть на это надежда, так как эта просьба «более срочная и осуществимая», чем возобновление военной помощи.  

The Times предполагает, что Пауэлл посоветовал Зеленскому ясно дать понять, что он отвечает на американские запросы. Тем самым подчеркнуть, что главное препятствие к миру – Россия и ее действия. 

Также сообщается, что Пауэл 8-9 марта поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте о необходимости возобновления разведданных. Аналогичный вопрос он поднимал и в беседе с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский