The Times: Британия консультирует Украину о том, как вести мирные переговоры с США 1 10.03.2025, 12:43

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Советник по национальной безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл

Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Украину посетил советник британского премьера Джонатан Пауэлл.

Великобритания консультирует Украину в вопросе ведения переговоров с США. Для этого Украину 8-9 марта посетил советник британского премьера Джонатан Пауэлл, сообщает The Times.

По информации The Times, Пауэлл прибыл в Киев, чтобы проинформировать Владимира Зеленского перед тем, как представители Украины направятся 11 марта в США на переговоры. Это необходимо, чтобы избежать повторения «катастрофического скандала», произошедшего в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля.

Также сообщается, что британский премьер Кир Стармер пытается убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной. В Великобритании полагают, что есть на это надежда, так как эта просьба «более срочная и осуществимая», чем возобновление военной помощи.

The Times предполагает, что Пауэлл посоветовал Зеленскому ясно дать понять, что он отвечает на американские запросы. Тем самым подчеркнуть, что главное препятствие к миру – Россия и ее действия.

Также сообщается, что Пауэл 8-9 марта поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте о необходимости возобновления разведданных. Аналогичный вопрос он поднимал и в беседе с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем.

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