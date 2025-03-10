ГАИ со стрельбой останавливала водителя в Солигорске 10.03.2025, 12:49

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Он якобы был пьян.

В Солигорске бесправник пытался уйти от погони ГАИ, инспекторы стреляли по колесам автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ГАИ, около двух часов ночи 10 марта инспекторы подали сигнал об остановке водителю Opel, который двигался с выключенными внешними световыми приборами. Однако тот увеличил скорость и попытался скрыться. Началось преследование.

«Нарушитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан, на неоднократные законные требования милиционеров не реагировал. Для остановки авто прицельными выстрелами были повреждены колеса», — проинформировали в МВД.

Водителя задержали. Им оказался 19-летний местный житель. Парень вел себя агрессивно, поэтому применялись наручники.

ГАИ сообщает, что молодой человек якобы находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,64 промилле. Также он никогда не получал водительское удостоверение.

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