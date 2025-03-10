закрыть
10 марта 2025, понедельник, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГАИ со стрельбой останавливала водителя в Солигорске

  • 10.03.2025, 12:49
  • 1,508
ГАИ со стрельбой останавливала водителя в Солигорске

Он якобы был пьян.

В Солигорске бесправник пытался уйти от погони ГАИ, инспекторы стреляли по колесам автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ГАИ, около двух часов ночи 10 марта инспекторы подали сигнал об остановке водителю Opel, который двигался с выключенными внешними световыми приборами. Однако тот увеличил скорость и попытался скрыться. Началось преследование.

«Нарушитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан, на неоднократные законные требования милиционеров не реагировал. Для остановки авто прицельными выстрелами были повреждены колеса», — проинформировали в МВД.

Водителя задержали. Им оказался 19-летний местный житель. Парень вел себя агрессивно, поэтому применялись наручники.

ГАИ сообщает, что молодой человек якобы находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,64 промилле. Также он никогда не получал водительское удостоверение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский