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План Макрона может вбить клин между Трампом и Путиным

7
  • Роман Шрайк
  • 10.03.2025, 12:54
  • 4,252
План Макрона может вбить клин между Трампом и Путиным

Он звучит вполне разумно.

Мне нравится «план Макрона», который взял на вооружение Зеленский.

Это тот план, в котором предлагается частичное прекращение огня – в воздухе (дальнобойные дроны и ракеты) и на море, в том числе по энергетической инфраструктуре.

Нравится потому, что по сути это план – как вбить клин между Трампом и Путиным.

Ведь звучит вполне разумно: если вы так хотите мира, то почему бы не начать с простого и легко проверяемого шага?

Но если вдруг на завтрашних переговорах в Саудовской Аравии американская делегация посчитает план частичного прекращения огня интересным, а потом передаст его российским переговорщикам, те пошлют этот план подальше.

Внезапно окажется, что «друг Путин» не так и хочет того мира. И может его тоже стоит попринуждать, а не только Украину.

Конечно, тут много натяжек. Во-первых, американские переговорщики должны согласиться с планом (во что верится слабо). Во-вторых, если или когда россияне забракуют этот план, Трамп должен увидеть виновника срыва в Путине, а не в Байдене, Зеленском, мигрантах или ЛГБТ.

Но – попытка не пытка.

Роман Шрайк, Telegram

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