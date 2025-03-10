Маск может потерять миллиардный контракт с Италией 5 10.03.2025, 13:10

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Илон Маск

Из-за позиции по Украине.

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE), ищет встречи с президентом Италии, чтобы спасти сделку Starlink.

Как говорится в материале Financial Times, внутриполитическое противодействие сделке на 1,5 млрд долларов по защищенной связи усилилось на фоне трансатлантической дипломатической напряженности.

«Маск попросил о встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой на фоне растущих сомнений в Риме относительно потенциальной сделки на 1,5 млрд долларов со Starlink, интернет-провайдером спутникового мультимиллиардера», — пишет автор материала.

Маск написал в X, что «было бы честью поговорить с президентом Маттареллой», в попытке спасти сделку, которая столкнулась с сопротивлением на фоне усиления геополитической нестабильности между США и Европой.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони ведет переговоры со Starlink о потенциальном пятилетнем соглашении о безопасной военной связи для дипломатов, военнослужащих и других итальянских государственных служащих, работающих за рубежом.

Мелони, которая установила прочные личные связи с Маском, в январе утверждал, что переговоры все еще находятся на «предварительной стадии», но отстаивал необходимость потенциальной сделки, заявив, что «не существует публичной альтернативы» для удовлетворения потребностей Италии в безопасной связи.

Как говорится в материале: «Теперь сделка, похоже станет жертвой трансатлантического раскола по вопросам обороны после решения президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Маск также неоднократно заявлял на X, что США должны выйти из альянса безопасности НАТО».

Замечания Маска последовали за заявлением правого влиятельного лица в социальных сетях, связанного с мультимиллиардером, о том, что Маттарелла лично препятствует сделке.

Итальянский президент, обладающий сильным моральным авторитетом как глава государства, не сделал никаких публичных комментариев по сделке Starlink или выбору, стоящему перед Италией в ее стремлении привлечь спутникового интернет-провайдера.

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