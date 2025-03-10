Минчанка возмутилась ценам на аренду в столице 2 10.03.2025, 13:12

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Это запустило жаркую дискуссию.

Жительница Минска, живущая в съемной квартире, столкнулась с неожиданной проблемой: хозяева решили продать жилье, и ей пришлось искать новое. Однако цены на аренду в столице шокировали девушку. В TikTok она поделилась своими впечатлениями, показав варианты за 300 долларов и больше — с советской мебелью и без ремонта, пишет «Зеркало».

«Снимаю квартиру два года, она достаточно хорошая, уютная и за приемлемые деньги. Но мои хозяева решили ее продавать. И я полезла в интернет смотреть, что предлагают, и подыскивать себе другой вариант. Сказать, что я охренела, это вообще ничего не сказать», — рассказала на видео минчанка, которая несколько лет живет в арендном жилье отдельно от родителей.

Она показала несколько вариантов, которые нашла. Среди них были однокомнатные квартиры примерно за 300 долларов (около 970 рублей на момент публикации ролика) и более. Ремонт, судя по фото, в жилье не делали много лет, а мебель осталась с советских времен.

«300 баксов. За что? За квартиру довоенного времени? — возмутилась девушка, добавив, что „плюс-минус нормальная квартира“ сейчас стоит от 400 долларов. — На что рассчитывают квартиросдатчики?»

В комментариях девушка призналась, что работает на двух работах, но даже так не может накопить на первый взнос для кредита на недвижимость.

Пользователи TikTok развернули жаркую дискуссию: кто-то оправдывал арендодателей, ссылаясь на рыночную экономику, другие критиковали необоснованные цены. Один из комментаторов отметил, что многим проще ежедневно ездить в Минск из другого города, чем платить такие деньги за съем.

Вот некоторые комментарии:

«Спрос рождает предложение. Законы рыночной экономики».

«Вот эти вот квартиросдатчики рассчитывают получать деньги за свое жилье. И они их получают. Вы в магазине тоже, наверное, возмущаетесь, когда продукты становятся дороже».

«Квартиросдатчики в Беларуси обнаглели, работать не хотят. Хотят на халяву за счет своих квартир жить».

«Многие начали путать Минск с Майами, отсюда и заоблачные цены».

«Самый главный посыл в видео — это то, что жилье, в котором никогда не делали ремонт, сдают за 300 баксов, а это чья-то целая зарплата, даже если половина. Это все равно много».

«Молодой специалист зарабатывает 1000−1200 без стажа. За съем квартиры отдай 1000, и месяц жить на 200 рублей. А квартплата, а кушать надо, на работу ездить».

«Они хозяева, имеют право. Это вам решать, снимать или нет».

«Смешно, как 40-летние тетки и дядьки с пеной у рта в комментах доказывают, что „вот купите свою и потом сдавайте забесплатно“. Алло, здесь же видно по ремонту, что квартира наследственная».

«Так в Минске средняя зарплата — 3300 рублей. Можно за 400 баксов и снять».

«Я полностью согласна. Цены нереально высокие. У меня сын учится в Минске, так ему дешевле ездить каждый день домой в Бобруйск, чем снимать жилье».

«В чем проблема? На селе некому работать, и жильем обеспечивают. Домики дают. Ждем».

«Если есть спрос, значит, появляются и предложения. Квартиры активно снимаются, даже за высокую стоимость».

«Я сдавала знакомым очень дешево квартиру, молодая семья. И потом за ремонт после них вложилась в трехкратном. И больше никогда квартирантов не впущу — дороже себе».

«Это не цены высокие, а зарплаты низкие».

«Если хочу сдать свою квартиру за 400 долларов и мне обрывают телефон желающие снять ее за такую цену, то зачем мне сдавать за 300?»

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