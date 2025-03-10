Xiaomi придумала «умную» тумбочку

Xiaomi придумала «умную» тумбочку3
- 10.03.2025, 13:23
Что она умеет и сколько стоит.
Компания Xiaomi представила один из самых необычных гаджетов для дома – «умную» тумбочку. По сути, это многофункциональный хаб, со стильным дизайном и множеством полезных гаджетов, пишет УНИАН.
Называется новинка Fun Sleep Smart Multi Bedside Table G1. В одном предмете интерьера разместились беспроводная зарядка для смартфонов, будильник со встроенной умной колонкой и даже стальной сейф, который выдерживает вес до 80 кг. Его можно разблокировать отпечатком пальца или вводом цифрового пароля.
Также тумбочка оснащена встроенным ночником с динамической подсветкой и имитацией рассвета по утрам. Предусмотрены разъемы USB-A и USB-C для зарядки гаджетов по проводу, и даже есть несколько розеток мощностью 240 Вт для подключения обычных бытовых приборов.
Необычный домашний гаджет оценили в 1199 юаней, или около 165 долларов. Есть в черном и белом цветах.