Запрет на посещение лесов введен по всей Брестской области
- 10.03.2025, 13:30
И в двух районах Гомельской.
Во всех районах Брестской области, а также в Ветковском и Петриковском районах Гомельской области, введен запрет на посещение лесов. Это следует из данных интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.
Основанием для запрета и ограничения на посещение лесов служат высокие классы пожарной опасности. В данном случае класс опасности определен как первый.
В период действия запрета въезд и вход на территорию леса запрещен.
За нарушение пожарной безопасности предусмотрена ответственность по ст. 15.29. КоАП (штраф для физических лиц — до 25 базовых величин, или 1.050 рублей).