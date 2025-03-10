Запрет на посещение лесов введен по всей Брестской области 10.03.2025, 13:30

И в двух районах Гомельской.

Во всех районах Брестской области, а также в Ветковском и Петриковском районах Гомельской области, введен запрет на посещение лесов. Это следует из данных интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.

Основанием для запрета и ограничения на посещение лесов служат высокие классы пожарной опасности. В данном случае класс опасности определен как первый.

В период действия запрета въезд и вход на территорию леса запрещен.

За нарушение пожарной безопасности предусмотрена ответственность по ст. 15.29. КоАП (штраф для физических лиц — до 25 базовых величин, или 1.050 рублей).

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