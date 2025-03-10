Довлатов о Трампе Виктор Вахштайн

10.03.2025, 13:15

Спустя почти сорок лет этот визит в СССР ляжет в основу забавной теории заговора.

Нашел забавный радиоочерк Довлатова (1987) о визите высоких американских гостей в СССР. Мотались туда все кому не лень — Роберт Де Ниро, Фил Донахью, Леонард Нимой, Дональд Трамп — но Довлатову в сердце запал именно последний. Он его три раза упоминает.

Вообще визиты западных деятелей культуры в СССР, начиная еще с поездки Герберта Уэллса к Ленину, — предмет бесконечных обсуждений в эмигрантских кругах. И чего только не сквозит в таких пересудах. От обвинений в предательстве Свободного Мира (ведь своими визитами они нормализуют и легитимируют тоталитарный режим), до снисходительного похлопывания по плечу: «полезные левые идиоты, воспылали любовью к потемкинским деревням». Но у Довлатова тон комментариев иной. Перестройка как-никак. Трамп его откровенно веселит.

Во-первых, предложение Трампа построить по отелю-небоскребу в Москве и Ленинграде Довлатов воспринимает как предложение Остапа Бендера перенести столицу в Нью-Васюки. В памяти у Довлатова — совсем другие небоскребы. Ему смешно от самой мысли о возможном соседстве МИДа и Трамп-тауэр на Смоленском бульваре.

Во-вторых, Трамп у него — эдакий комичный волшебник в голубом вертолете. Мол, у вас там в Совке люди в коридорах гостиниц ночуют, потому что мест нет. С туалетной бумагой перебои. В кафе зайти страшно. Сервис как на средневековых постоялых дворах. Но это ничего, американцы же твердой валютой расплачиваются — вот Трамп сейчас все проблемы с гостиницами порешает, тогда и заживем.

В-третьих, Трамп у Довлатова — это такой Рокфеллер из советских анекдотов. Символ роскоши, богатства и расточительства, недоступных простому человеку. Мы же не трампы, чтобы каждый день на такси ездить. Советская пресса поносит отечественных туристов, которые в американских магазинах сметают с полок все, что видят, позоря взрастившую их Родину. Но отечественные туристы — не Дональд Трамп, говорит Довлатов. Откуда взять им столько валюты, чтобы целый американский магазин опустошить?

Довлатов не знает, что спустя почти сорок лет этот визит Трампа в СССР ляжет в основу забавной теории заговора. Ведь Трамп уезжал туда почти банкротом. А вернувшись, получил кучу ссуд и займов. «Уж нет ли в этом руки Москвы?» спрашивают бдительные американские читатели сегодня.

Виктор Вахштайн, «Фейсбук»

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