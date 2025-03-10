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Лукашенко устраняет конкурента?

  • Дмитрий Болкунец
  • 10.03.2025, 13:37
  • 1,274
Лукашенко устраняет конкурента?
Роман Головченко

Мнение об отправке Головченко в Нацбанк.

Отправка Романа Головченко с поста премьера в Нацбанк это не просто кадровая перестановка, а устранение потенциального конкурента. В последние месяцы он рассматривался членами «политбюро» как возможная замена Лукашенко. В отличие от Кочановой, которую окончательно списали, выпускник МГИМО Головченко стал фаворитом.

Лукашенко не мог допустить, чтобы премьер набирал политический вес. Эта должность всегда оставалась технической, а любой, кто привлекал внимание Москвы, быстро оказывался на обочине. Чтобы устранить угрозу, Головченко убрали с ключевого поста, отправив в относительно изолированный Нацбанк.

Так Лукашенко сыграл на опережение и дал понять Москве, что решение о его будущем остается за ним.

Из десяти премьер-министров Головченко занял второе место по длительности пребывания в должности.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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