Лукашенко устраняет конкурента?
- Дмитрий Болкунец
- 10.03.2025, 13:37
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Мнение об отправке Головченко в Нацбанк.
Отправка Романа Головченко с поста премьера в Нацбанк это не просто кадровая перестановка, а устранение потенциального конкурента. В последние месяцы он рассматривался членами «политбюро» как возможная замена Лукашенко. В отличие от Кочановой, которую окончательно списали, выпускник МГИМО Головченко стал фаворитом.
Лукашенко не мог допустить, чтобы премьер набирал политический вес. Эта должность всегда оставалась технической, а любой, кто привлекал внимание Москвы, быстро оказывался на обочине. Чтобы устранить угрозу, Головченко убрали с ключевого поста, отправив в относительно изолированный Нацбанк.
Так Лукашенко сыграл на опережение и дал понять Москве, что решение о его будущем остается за ним.
Из десяти премьер-министров Головченко занял второе место по длительности пребывания в должности.
Дмитрий Болкунец, Telegram