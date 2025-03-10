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Максим Галкин довел россиян до истерики

  • 10.03.2025, 13:43
Максим Галкин довел россиян до истерики

Артист  продемонстрировал свое знание украинского на концерте в Европе.

Известный российский юморист Максим Галкин, который ранее поддержал Зеленского после инцидента с Трампом, продемонстрировал свою поддержку Украине. Шоумен спел на украинском во время одного из своих концертов в Европе, пишет УНИАН .

@elena_rehina Концерт у Варшаві 😌 #галкин #максимгалкин ♬ оригинальный звук - Елена Рехина

Как известно, россиянин осуждает войну в Украине и политику Кремля. Сейчас он живет за границей и активно гастролирует по миру. В рамках своего тура «Прекрасное недалеко» на днях артист дал концерт в Варшаве, Польша.

Прямо во время него знаменитость исполнил украиноязычный хит народного артиста Украины Степана Гиги «Цей сон». Во время пения муж певицы Аллы Пугачевой выглядел счастливым, а его выступление сопровождалось аплодисментами зрителей. Присутствующие на концерте звезды сняли момент и обнародовали видео в TikTok.

Кстати, это уже не впервые Максим поет на украинском. Он и до этого ранее исполнял другие украинские хиты, в частности, и «Цей сон». Невозможно не заметить, что со временем его украинский стал лучше и ему все легче петь на нашем языке.

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