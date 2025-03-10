Максим Галкин довел россиян до истерики
- 10.03.2025, 13:43
Артист продемонстрировал свое знание украинского на концерте в Европе.
Известный российский юморист Максим Галкин, который ранее поддержал Зеленского после инцидента с Трампом, продемонстрировал свою поддержку Украине. Шоумен спел на украинском во время одного из своих концертов в Европе, пишет УНИАН .
@elena_rehina Концерт у Варшаві 😌 #галкин #максимгалкин ♬ оригинальный звук - Елена Рехина
Как известно, россиянин осуждает войну в Украине и политику Кремля. Сейчас он живет за границей и активно гастролирует по миру. В рамках своего тура «Прекрасное недалеко» на днях артист дал концерт в Варшаве, Польша.
Прямо во время него знаменитость исполнил украиноязычный хит народного артиста Украины Степана Гиги «Цей сон». Во время пения муж певицы Аллы Пугачевой выглядел счастливым, а его выступление сопровождалось аплодисментами зрителей. Присутствующие на концерте звезды сняли момент и обнародовали видео в TikTok.
Кстати, это уже не впервые Максим поет на украинском. Он и до этого ранее исполнял другие украинские хиты, в частности, и «Цей сон». Невозможно не заметить, что со временем его украинский стал лучше и ему все легче петь на нашем языке.