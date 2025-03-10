Самую большую взятку белорусскому гаишнику пытались дать в Борисове 1 10.03.2025, 13:49

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Мужчина собрал все деньги, которые имел при себе.

В Борисове пытались дать самую большую взятку белорусскому гаишнику. Пьяный водитель предложил около 12 тысяч рублей. Взятка была в разных валютах — мужчина собрал все деньги, которые имел при себе, сообщает государственное телевидение.

Нарушитель пытался избежать лишения водительского удостоверения.

В МВД сообщили, что за 2023-2024 годы известно более 20 попыток дать взятку сотрудникам ГАИ.

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