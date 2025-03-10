закрыть
10 марта 2025, понедельник, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самую большую взятку белорусскому гаишнику пытались дать в Борисове

1
  • 10.03.2025, 13:49
  • 4,368
Самую большую взятку белорусскому гаишнику пытались дать в Борисове

Мужчина собрал все деньги, которые имел при себе.

В Борисове пытались дать самую большую взятку белорусскому гаишнику. Пьяный водитель предложил около 12 тысяч рублей. Взятка была в разных валютах — мужчина собрал все деньги, которые имел при себе, сообщает государственное телевидение.

Нарушитель пытался избежать лишения водительского удостоверения.

В МВД сообщили, что за 2023-2024 годы известно более 20 попыток дать взятку сотрудникам ГАИ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский