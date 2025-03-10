Великобритания хочет через суд забрать у олигарха Абрамовича два миллиарда фунтов 5 10.03.2025, 13:53

2,726

Роман Абрамович

Лондон хочет передать эти деньги Украине.

Британское правительство готовится подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича, чтобы разблокировать более 2 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси» и направить их на помощь Украине, пишет The Guardian.

Один из источников газеты отметил, что правительство может подать на Абрамовича в суд, потому что между ним и правительством существует принципиальное разногласие относительно того, куда могут быть направлены эти деньги. Пока окончательное решение не принято, но британские власти стремятся получить доступ к этим деньгам, чтобы продолжить финансирование Украины после того, как Дональд Трамп принял решение заморозить военную помощь и прекратить обмен разведывательными данными.

Российский миллиардер продал «Челси» в 2022 году за 2,5 млрд фунтов стерлингов под давлением британского правительства после начала войны России и Украины. В то время он уже находился под санкциями и получил лицензию на продажу клуба при условии, что вырученные средства будут направлены на поддержку пострадавших от войны. В настоящее время деньги заморожены на счете в британском банке, создается новый независимый фонд, который будет распределять эти средства. С тех пор правительство и Абрамович не могут прийти к согласию: министры настаивают на том, что деньги должны быть потрачены исключительно для Украины, тогда как сам Абрамович считает, что их можно направить и за пределы страны.

Абрамович столкнулся с серьезным давлением правительства Великобритании. В конце января стало известно, что Абрамович мог задолжать британским налоговым органам до 1 млрд фунтов стерлингов от прибыли, полученной от инвестиций в хедж-фонды в течение последних 20 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com