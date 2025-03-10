Компания А1 станет диспетчером такси 3 10.03.2025, 14:01

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Полноценный запуск сервиса запланирован в мае этого года.

Компания А1 станет диспетчером такси. Подробности сообщает портал av.by.

Как рассказал начальник управления инфраструктурных решений и руководитель проекта «А1 такси» Евгений Левданский, речь идет о национальном сервисе такси:

Мы пришли к выводу, что рынок такси действительно большой — объемы около 1,3 млрд рублей в год по всей Беларуси. Основная причина, которая не дает развивать этот рынок, влиять на цены, кроется в монополии — один крупный агрегатор занимает более 90% рынка. А значит, пора бы предложить альтернативу.

Он уточнил, что решение о старте проекта приняли осенью 2024 года. Для этого приобрели одного из известных игроков на рынке — компанию «Бавария».

Сейчас А1 запускает собственное приложение для такси. Проходит этап тестирования всех систем, компания получает необходимые разрешения, становится агрегатором платежей, регистрирует инфоресурсы, а также вступает в реестр диспетчеров такси, готовит юридическую базу и программы лояльности.

Евгений Левданский анонсировал, что полноценный запуск сервиса запланирован в мае этого года.

Примечательно, что 12 лет назад компания уже запускала приложение для такси, в котором в том числе был рейтинг служб такси.

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