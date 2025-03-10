Песков: Переговоров с США на этой неделе не будет 10.03.2025, 14:13

1,998

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина опроверг информацию американских СМИ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки не будут проводить переговоры на этой неделе в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что чиновники администрации главы Белого дома Дональда Трампа встретятся отдельно с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии.

Источник CNN не раскрыл деталей относительно того, кто именно будет присутствовать на переговорах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com