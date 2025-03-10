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Песков: Переговоров с США на этой неделе не будет

  • 10.03.2025, 14:13
  • 1,998
Песков: Переговоров с США на этой неделе не будет
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина опроверг информацию американских СМИ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки не будут проводить переговоры на этой неделе в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что чиновники администрации главы Белого дома Дональда Трампа встретятся отдельно с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии.

Источник CNN не раскрыл деталей относительно того, кто именно будет присутствовать на переговорах.

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