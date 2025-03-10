Песков: Переговоров с США на этой неделе не будет
- 10.03.2025, 14:13
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Пресс-секретарь Путина опроверг информацию американских СМИ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки не будут проводить переговоры на этой неделе в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что чиновники администрации главы Белого дома Дональда Трампа встретятся отдельно с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии.
Источник CNN не раскрыл деталей относительно того, кто именно будет присутствовать на переговорах.