Наступление россиян ушло в трубу 1 10.03.2025, 14:18

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Что происходит в Курской области?

Объявленный Z-каналами российский штурм Суджи в Курской области не начался, а «хитроумная операция» с проникновением диверсантов через газопровод привела к гибели части отряда, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

На украинской территории на фронте установилось относительное затишье, а в самой России бои активизировались: армия РФ наступает в Курской области, положение ВСУ там ухудшается.

Что происходит в Курской области?

Российские войска усилили наступление на плацдарм ВСУ и атакуют его с трех сторон (см. карту). Они заняли Мартыновку, Малую Локню и Лебедевку. Но никаких подтверждений «штурма Суджи», о котором Z-каналы писали еще в субботу, до сих пор нет.

Чем закончилась операция «Труба»?

Российские силы попытались проникнуть вглубь занятой ВСУ территории по трубе газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» (он не работает с 1 января). Они вылезли из трубы восточнее села Богдановка и попали под удар кассетных снарядов. Военкоры пишут, что некоторые солдаты задохнулись в трубе. Подготовку операции рассекретил один из Z-авторов – он написал, что в Курске срочно нужны кислородные баллоны (сейчас этот пост удален).

Переброшенный по трубе отряд (около 100 человек) без тяжелого вооружения не мог проводить полноценные операции в тылу противника, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. «Он должен был посеять панику и поддержать основное наступление».

Успехи ВС РФ связаны с отказом США от передачи помощи и разведданных?

Нет, у ВСУ есть запасы оружия и боеприпасов на несколько месяцев, а вся разведка в ближней прифронтовой зоне осуществляется дронами, которые закупаются в Китае. У ВСУ возникнут сложности с ударами по целям в российском тылу, но это может непосредственно повлиять на фронт только через несколько недель.

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