закрыть
10 марта 2025, понедельник, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Наступление россиян ушло в трубу

1
  • 10.03.2025, 14:18
  • 3,726
Наступление россиян ушло в трубу

Что происходит в Курской области?

Объявленный Z-каналами российский штурм Суджи в Курской области не начался, а «хитроумная операция» с проникновением диверсантов через газопровод привела к гибели части отряда, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

На украинской территории на фронте установилось относительное затишье, а в самой России бои активизировались: армия РФ наступает в Курской области, положение ВСУ там ухудшается.

Что происходит в Курской области?

Российские войска усилили наступление на плацдарм ВСУ и атакуют его с трех сторон (см. карту). Они заняли Мартыновку, Малую Локню и Лебедевку. Но никаких подтверждений «штурма Суджи», о котором Z-каналы писали еще в субботу, до сих пор нет.

Чем закончилась операция «Труба»?

Российские силы попытались проникнуть вглубь занятой ВСУ территории по трубе газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» (он не работает с 1 января). Они вылезли из трубы восточнее села Богдановка и попали под удар кассетных снарядов. Военкоры пишут, что некоторые солдаты задохнулись в трубе. Подготовку операции рассекретил один из Z-авторов – он написал, что в Курске срочно нужны кислородные баллоны (сейчас этот пост удален).

Переброшенный по трубе отряд (около 100 человек) без тяжелого вооружения не мог проводить полноценные операции в тылу противника, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. «Он должен был посеять панику и поддержать основное наступление».

Успехи ВС РФ связаны с отказом США от передачи помощи и разведданных?

Нет, у ВСУ есть запасы оружия и боеприпасов на несколько месяцев, а вся разведка в ближней прифронтовой зоне осуществляется дронами, которые закупаются в Китае. У ВСУ возникнут сложности с ударами по целям в российском тылу, но это может непосредственно повлиять на фронт только через несколько недель.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский