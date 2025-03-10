Наступление россиян ушло в трубу

Наступление россиян ушло в трубу1
- 10.03.2025, 14:18
- 3,726
Что происходит в Курской области?
Объявленный Z-каналами российский штурм Суджи в Курской области не начался, а «хитроумная операция» с проникновением диверсантов через газопровод привела к гибели части отряда, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».
На украинской территории на фронте установилось относительное затишье, а в самой России бои активизировались: армия РФ наступает в Курской области, положение ВСУ там ухудшается.
Что происходит в Курской области?
Российские войска усилили наступление на плацдарм ВСУ и атакуют его с трех сторон (см. карту). Они заняли Мартыновку, Малую Локню и Лебедевку. Но никаких подтверждений «штурма Суджи», о котором Z-каналы писали еще в субботу, до сих пор нет.
Чем закончилась операция «Труба»?
Российские силы попытались проникнуть вглубь занятой ВСУ территории по трубе газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» (он не работает с 1 января). Они вылезли из трубы восточнее села Богдановка и попали под удар кассетных снарядов. Военкоры пишут, что некоторые солдаты задохнулись в трубе. Подготовку операции рассекретил один из Z-авторов – он написал, что в Курске срочно нужны кислородные баллоны (сейчас этот пост удален).
Переброшенный по трубе отряд (около 100 человек) без тяжелого вооружения не мог проводить полноценные операции в тылу противника, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. «Он должен был посеять панику и поддержать основное наступление».
Успехи ВС РФ связаны с отказом США от передачи помощи и разведданных?
Нет, у ВСУ есть запасы оружия и боеприпасов на несколько месяцев, а вся разведка в ближней прифронтовой зоне осуществляется дронами, которые закупаются в Китае. У ВСУ возникнут сложности с ударами по целям в российском тылу, но это может непосредственно повлиять на фронт только через несколько недель.