Заброшенный детский лагерь на берегу Двины попал на аукцион 10.03.2025, 14:34

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Стоит как однушка в Минске.

Пустующий детский лагерь в очень живописном месте прямо сейчас ищет того, кто вдохнет в него новую жизнь. Неиспользуемый оздоровительный комплекс находится прямо на берегу Западной Двины, недалеко от Витебска. Торги за бывший лагерь пройдут на электронной площадке ЗАО «Белреализация». Начальная цена составляет около 60 тысяч долларов, пишет Realt.

Бывший детский лагерь «Березка» находится в сосновом бору — на берегу реки Западная Двина. Территориально это — Витебская область, Мазоловский сельсовет, рядом с деревней Букатино. От Минска до этих мест — около 280 километров.

Оздоровительный комплекс построили в этих местах в 60-х годах. Лагерь находился на балансе витебской обувной фабрики «Красный Октябрь». Детское оздоровительное учреждение заняло огромную территорию — целых 8 гектаров. Надо сказать, что северные окрестности Витебска всегда привлекали туристов — рядом находится еще несколько детских лагерей, а также новая база отдыха.

В советские годы «Березка» была довольно популярным местом отдыха детей и молодежи. В 2014-м году лагерь закрыли, а здания обветшали. Сейчас территория лагеря ограждена, тут имеется наружное освещение, две артезианские скважины с водой и два трансформатора. Отопление осуществляется от твердотопливного котла из отдельно стоящей котельной. Система канализации требует ремонта.

Общая площадь построек базы отдыха насчитывает около 3700 квадратных метров. В состав лота входит здание администрации, несколько спальных корпусов, дома для персонала, столовая, клуб, овощехранилище и другие постройки. Все здания были возведены еще в советские годы и сейчас нуждаются в реконструкции. Помимо корпусов лагеря, новому собственнику достанется в аренду земельный участок в 8 гектаров.

В настоящее время «Березка» принадлежит частной компании. Видимо, собственник хотел переоборудовать бывший лагерь под оздоровительный комплекс, но не вышло. Торги за объект недвижимости начнутся со 195 тысяч рублей (61 тысяча долларов). Шаг аукциона составит 9750 рублей. Заявки принимаются до 28 марта.

Аукцион пройдет 31 марта в 11:00 на электронной площадке ЗАО «Белреализация».

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