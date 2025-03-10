Орбан откажется от российского газа? 1 10.03.2025, 14:48

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Появилась альтернатива от Румынии.

Венгрия стремится расширить сотрудничество с Румынией в газовом секторе с целью диверсификации источников энергии. Компании уже ведут переговоры о соглашении о газе с нового месторождения.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.

Румыния намерена стать нетто-экспортером природного газа, поскольку вскоре планируется начать добычу на новом морском газовом месторождении. Бурение на газовом месторождении Neptun Deep в Черном море, одном из крупнейших газовых месторождений Европейского Союза, которое удвоит добычу Румынии и потенциально превратит ее в нетто-экспортера, может начаться через несколько недель.

«Это новое газовое месторождение станет единственным источником свежего газа в регионе, который может способствовать диверсификации энергетики», - сказал Сийярто после подписания соглашения об энергетической солидарности с Себастьяном Иоаном Бурдужей, министром энергетики Румынии.

По его словам, компании уже ведут необходимые коммерческие переговоры, «и мы надеемся, что они достигнут соглашения, которое будет представлять собой прогресс для обеих стран».

Сийярто также сообщил, что в прошлом году газовый интерконнектор между двумя странами использовался для торговли в общей сложности 1,8 млрд кубометров. Общая мощность интерконнектора составляет 2,6 млрд кубометров в год.

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