Разведка Британии сообщила о контратаках ВСУ
- 10.03.2025, 14:56
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Успешные действия зафиксированы на востоке Украины.
Украинские силы обороны провели ряд контратакующих действий в районе Покровска Донецкой области, в то же время в Курской области армия РФ оказывает давление на украинские подразделения.
Об этом говорится в обзоре британской разведки, который опубликован в X (Twitter) Министерства обороны Великобритании.
В обзоре сказано, что войска РФ оказывают все большее давление на украинские силы в Курской области с запада, севера и востока.
Украинские войска, вероятно, сохраняют контроль над территорией площадью около 300 кв. км.
В то же время в обзоре отмечается, что российские оккупационные силы проводят меньше наступательных операций на других участках фронта по сравнению с концом 2024 и началом 2025 года.
В районе Покровска, где сосредоточены основные российские подразделения, украинские войска осуществили ряд контратак в районе населенных пунктов Песчаное, Удачное, Шевченко, а также в районе логистической магистрали Т-05-06.
«Возможности для украинских контрнаступлений расширились благодаря сокращению количества наземных наступательных операций, проводимых Россией», – говорится в обзоре.
Также в ведомстве отмечают, что российские линии снабжения в направлении Покровска также были ослаблены атаками украинских FPV-дронов.