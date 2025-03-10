Лукашенко «приватизировал» Нацбанк?4
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 10.03.2025, 15:00
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Что стоит за увольнением Каллаура.
Интрига с кадрами продолжалась недолго. Новый «молодой» премьер Турчин уже объявил, что смены курса не будет. Как будто она могла быть, а ее кто-то вообще ожидал.
А вот пересаживание Ньютона-Головченко в кресло председателя Нацбанка то, на что стоит обратить внимание.
В Беларуси уже были прокуроры без высшего юридического образования. Но вот глава Нацбанка с сомнительным экономическим будет впервые.
Такое назначение решает несколько задач.
Ньютон-Головченко стал очередным премьером, которого сняли, когда он начал некоторое сближение с роccийскими коллегами, а переговорщик на этом треке и контактер должен быть один.
Нацбанк с Ньютоном-Головченко превратится в полностью управляемую организацию, задачей которой будет «давать деньги в экономику» в том понимании, которое доступно Лукашенко. То есть просто накачивать полудохлые предприятия пустыми деньгами, забивая на последствия в виде инфляции и так далее.
Одновременно это полная «приватизация» Нацбанка семьей агрофюрера. Главное деньги главаря хунты – остальное неважно.
Telegram-канал «Ник и Майк»