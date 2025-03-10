Назван лучший президент Литвы 10.03.2025, 15:07

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Его выбрали более половины опрошенных.

Литва в этом году отмечает 35-ую годовщину восстановления независимости. По этому случаю Delfi подготовил особый проект – социологическое исследования из 10 вопросов. Выяснилось, что элита страны выбрала самым заслуженным президентом Литвы Валдаса Адамкуса.

Опрос элиты Литвы по заказу портала провел журнал Reitingai с 27 декабря 2024 года по 27 января 2025 года. В опросе участвовали 1142 человека.

Один из вопросов звучал так: «Кто из президентов, по Вашему мнению, больше всего сделал для прогресса Литвы за последние 35 лет?».

Больше половины респондентов выбрали Валдаса Адамкуса (638 из 1142). На втором месте Даля Грибаускайте (321 из 1142). На третьем Альгирдас-Миколас Бразаускас (97 из 1142).

Адамкус в первый раз был выбран президентом страны в 1998 г. Он вступил в должность президента 26 февраля 1998 года. Второй раз он был избран президентом после импичмента Роландаса Паксаса в 2004 году.

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