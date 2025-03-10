Во вторник на юге Беларуси будет до 20 градусов тепла 10.03.2025, 15:29

Фото: Charter97.org

Синоптики предупреждают о сильном ветре.

Утром и днем 11 марта почти по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди (ночью преимущественно по юго-западу), местами возможны грозы. Синоптики предупреждают о сильном ветре днем на юго-востоке страны, порывы будут достигать 15-18 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +7 градусов (на юге — до +11, в Минске — от +4 до +6), в дневные часы — от +11 на севере до +20 на юге (в столице — 14-16 тепла).

В среду почти по всей Беларуси прогнозируются дожди. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ночью будет от 0 до +7 (на Гомельщине — до +9), днем — от +10 до +17 (местами — 6-9 тепла).

В четверг также пройдут осадки (ночью — дождь с мокрым снегом), возможны грозы. В ночные часы ожидается от -3 на севере до +7 на Брестчине, в дневные часы — от +12 на северо-западе до +20 на Гомельщине.

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