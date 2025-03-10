Россия начала завозить трудовых мигрантов из Мьянмы 3 10.03.2025, 15:39

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Их набирают работать на стройки.

Российские регионы начали привлекать на работу трудовых мигрантов из Мьянмы, которая считается одной из беднейших стран мира, пишут «Ведомости». В частности, по данным рекрутинговой компании «Интруд», 24 сварщика уже приехали в Приморский край и были трудоустроены, а «в ближайшие месяцы» ожидается прибытие еще 30 человек. Все они прошли курсы русского языка и сдали по нему экзамен в Мьянме. Также рабочих из этой страны Индокитая привлекли на стройки в Амурской области. «Нам требовались сварщики, монтажники и бетонщики. Конечно, в первую очередь мы смотрели на качество выполняемых ими работ – тут хочется отметить, что они почти не уступают нашим специалистам в этой сфере», — отметил гендиректор одной из местных строительных компаний.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в Госдуме, призвал решать проблему дефицита рабочих рук с помощью трудовых мигрантов, в том числе из Мьянмы. По его словам, в этой стране проживает 55 млн человек, при этом 6 млн ее граждан трудятся за рубежом. «Мы тоже это с ними обсуждаем», — сказал Решетников. Мьянма потенциально может стать источником трудовых ресурсов для России, но для этого есть несколько препятствий, говорит доцент Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Кириченко. По его словам, легальные мигранты обязаны около 30% доходов переводить через банки, а рыночный курс в Мьянме сильно отличается от официального, что снижает число желающих. Также с 2024 года в стране действует закон о всеобщей воинской обязанности и молодым людям до 35 лет ограничен выезд за границу. Поэтому в большом количестве мигрантов из Мьянмы можно привлечь только при централизованном наборе, заключил Кириченко.

Проблема дефицита кадров в России обострилась после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. В первый год боевых действий в соседней стране 300 тыс. трудоспособных мужчин были отправлены на фронт, а еще от 650 тыс. до 1,1 млн россиян бежали от мобилизации и войны. За последующие два года еще около 700 тыс. человек заключили контракт с Минобороны и отправились воевать.

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