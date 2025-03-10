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Россия начала завозить трудовых мигрантов из Мьянмы

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  • 10.03.2025, 15:39
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Россия начала завозить трудовых мигрантов из Мьянмы

Их набирают работать на стройки.

Российские регионы начали привлекать на работу трудовых мигрантов из Мьянмы, которая считается одной из беднейших стран мира, пишут «Ведомости». В частности, по данным рекрутинговой компании «Интруд», 24 сварщика уже приехали в Приморский край и были трудоустроены, а «в ближайшие месяцы» ожидается прибытие еще 30 человек. Все они прошли курсы русского языка и сдали по нему экзамен в Мьянме. Также рабочих из этой страны Индокитая привлекли на стройки в Амурской области. «Нам требовались сварщики, монтажники и бетонщики. Конечно, в первую очередь мы смотрели на качество выполняемых ими работ – тут хочется отметить, что они почти не уступают нашим специалистам в этой сфере», — отметил гендиректор одной из местных строительных компаний.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в Госдуме, призвал решать проблему дефицита рабочих рук с помощью трудовых мигрантов, в том числе из Мьянмы. По его словам, в этой стране проживает 55 млн человек, при этом 6 млн ее граждан трудятся за рубежом. «Мы тоже это с ними обсуждаем», — сказал Решетников. Мьянма потенциально может стать источником трудовых ресурсов для России, но для этого есть несколько препятствий, говорит доцент Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Кириченко. По его словам, легальные мигранты обязаны около 30% доходов переводить через банки, а рыночный курс в Мьянме сильно отличается от официального, что снижает число желающих. Также с 2024 года в стране действует закон о всеобщей воинской обязанности и молодым людям до 35 лет ограничен выезд за границу. Поэтому в большом количестве мигрантов из Мьянмы можно привлечь только при централизованном наборе, заключил Кириченко.

Проблема дефицита кадров в России обострилась после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. В первый год боевых действий в соседней стране 300 тыс. трудоспособных мужчин были отправлены на фронт, а еще от 650 тыс. до 1,1 млн россиян бежали от мобилизации и войны. За последующие два года еще около 700 тыс. человек заключили контракт с Минобороны и отправились воевать.

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