SIPRI: Беларусь выпала из двадцатки экспортеров оружия 10.03.2025, 15:42

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В докладе Беларусь упоминается как импортер российского оружия.

Крупнейшими экспортерами вооружений в 2020—2024 годах стали США, Франция и Россия, а импортерами — Украина, Индия и Катар. Беларусь, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), утратила свои позиции (20 место) на рынке экспорта оружия, которые удерживала в 2019—2023 годах, пишет сайт «Радыё Свабода».

Как следует из отчета, по итогам 2024 года Беларусь не вошла в список 25 крупнейших экспортеров вооружений.

Беларусь упоминается в документе как импортер российского оружия. Согласно информации SIPRI, в 2020—2024 годах Россия поставляла оружие в 33 страны. 74% российского экспорта вооружений пришлось на страны Азии и Океании, 12% — на страны Африки, 7,4% — на Европу (Армения, Беларусь и Сербия) и 6,4% — на Ближний Восток. Две трети российского экспорта оружия в 2020—2024 годах пришлись на три страны: Индию (38%), Китай (17%) и Казахстан (11%).

Крупнейшими экспортерами вооружений в 2020—2024 годах стали США, Франция и Россия, а крупнейшими импортерами — Украина, Индия и Катар.

Согласно информации Стокгольмского института, США еще больше увеличили свою долю в мировом экспорте оружия — до 43%, в то время как экспорт России сократился на 64%.

По меньшей мере 35 государств поставляли оружие Украине после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Украина получила 8,8% мирового импорта вооружений в 2020—2024 годах. Большая часть поставок пришлась на США (45%), Германию (12%) и Польшу (11%). Украина была единственным европейским государством среди десяти крупнейших импортеров в 2020—2024 годах, хотя и многие другие страны Европы значительно увеличили импорт оружия в этот период.

«Новые данные по поставкам оружия ясно отражают перевооружение, происходящее между государствами в Европе в ответ на угрозу со стороны России. Тем не менее, некоторые крупные импортеры оружия, включая Саудовскую Аравию, Индию и Китай, зафиксировали значительное снижение объемов импорта по разным причинам, несмотря на высокое восприятие угрозы в их регионах», — заявил Мэттью Джордж, программный директор SIPRI по вопросам поставок вооружений.

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