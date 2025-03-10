МАРТ идет войной на «Табакерки» олигарха Олексина

МАРТ идет войной на «Табакерки» олигарха Олексина4
- 10.03.2025, 15:55
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Найдены нарушения.
МАРТ провел проверки в «Табакерках» во всех областях и Минске. Министерство нашло нарушения почти в каждом третьем объекте.
Среди них — несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, невнесение сведений в Торговый реестр Республики Беларусь, а также открытая выкладка табачных изделий. Кроме того, в некоторых «Табакерках» не было объявлений о том, что энергетики нельзя продавать несовершеннолетним.
Министерство требует от сети устранить нарушения.
Напомним, «Табакерки» принадлежат семье приближенного к Виктору Лукашенко бизнесмена Алексея Олексина.