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МАРТ идет войной на «Табакерки» олигарха Олексина

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  • 10.03.2025, 15:55
  • 1,652
МАРТ идет войной на «Табакерки» олигарха Олексина

Найдены нарушения.

МАРТ провел проверки в «Табакерках» во всех областях и Минске. Министерство нашло нарушения почти в каждом третьем объекте.

Среди них — несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, невнесение сведений в Торговый реестр Республики Беларусь, а также открытая выкладка табачных изделий. Кроме того, в некоторых «Табакерках» не было объявлений о том, что энергетики нельзя продавать несовершеннолетним.

Министерство требует от сети устранить нарушения.

Напомним, «Табакерки» принадлежат семье приближенного к Виктору Лукашенко бизнесмена Алексея Олексина.

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