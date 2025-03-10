Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma 10.03.2025, 15:59

Их особенность — продвинутые системы управления огнем.

Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma французского производства. Об этом говорится в отчете о предоставленной Украине военной помощи, пишет «Милитарный».

Вертолеты в летном состоянии выставили на продажу еще в 2014 году. Всего Португалия имела 13 таких вертолетов, они активно использовались с 1970 до 2009 года, в частности в операции в Северной Африке. В 2010 году Португалия заменила их на британо-итальянские EH-101 Merlin.

Aеrospatiale SA 330 Puma - транспортно-служебный вертолет, разработанный французской аэрокосмической компанией Sud Aviation, которая сейчас называется Airbus Helicopters. Предназначен для перевозки личного состава и транспортировки грузов различного назначения. Экипаж вертолета состоит из 2-3 человек, а в транспортном отсеке могут разместиться 16 военнослужащих.

Вертолет имеет возможность запускать противокорабельные ракеты Exocet. Также он оснащен радиолокационной станцией ORB-31 Х-диапазона, которая используется для поиска целей на морской поверхности, их идентификации, предупреждения о погоде, навигации и управления огнем для поражения надводных и подводных целей. Вертолет также часто используют для поисково-спасательных работ.

Максимальная скорость вертолета составляет 257 км/ч, практическая дальность - 580 км, практический потолок - 4 800 м, а скороподъемность - 7,1 м/с.

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