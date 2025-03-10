закрыть
10 марта 2025, понедельник, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma

  • 10.03.2025, 15:59
Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma

Их особенность — продвинутые системы управления огнем.

Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma французского производства. Об этом говорится в отчете о предоставленной Украине военной помощи, пишет «Милитарный».

Вертолеты в летном состоянии выставили на продажу еще в 2014 году. Всего Португалия имела 13 таких вертолетов, они активно использовались с 1970 до 2009 года, в частности в операции в Северной Африке. В 2010 году Португалия заменила их на британо-итальянские EH-101 Merlin.

Aеrospatiale SA 330 Puma - транспортно-служебный вертолет, разработанный французской аэрокосмической компанией Sud Aviation, которая сейчас называется Airbus Helicopters. Предназначен для перевозки личного состава и транспортировки грузов различного назначения. Экипаж вертолета состоит из 2-3 человек, а в транспортном отсеке могут разместиться 16 военнослужащих.

Вертолет имеет возможность запускать противокорабельные ракеты Exocet. Также он оснащен радиолокационной станцией ORB-31 Х-диапазона, которая используется для поиска целей на морской поверхности, их идентификации, предупреждения о погоде, навигации и управления огнем для поражения надводных и подводных целей. Вертолет также часто используют для поисково-спасательных работ.

Максимальная скорость вертолета составляет 257 км/ч, практическая дальность - 580 км, практический потолок - 4 800 м, а скороподъемность - 7,1 м/с.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский