На Путина начали катить бочку зет-патриоты1
- Дмитрий Зотиков
- 10.03.2025, 16:10
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Кто был врагом, стал инвестором.
Путин фактически объявляет НЭП. Сто лет назад Россия выходила из гражданской войны с полностью разрушенной экономикой. И Ленин придумал новую экономическую политику. С частным капиталом и привлечением иностранных инвестиций. Буржуинских и ранее полностью враждебных.
Путин вынужден повторить финт Ленина. Кто был врагом, стал инвестором.
На Ленина тогда катили бочку старые большевики. За отход от принципов. На Путина начали катить бочку зет-патриоты.
Все повторяется.
Просто надо помнить, что после НЭПа началась политика сталинской индустриализации и ГУЛАГа.
Как будет на этот раз мы скоро увидим.
Дмитрий Зотиков, Telegram