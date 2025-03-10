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На Путина начали катить бочку зет-патриоты

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  • Дмитрий Зотиков
  • 10.03.2025, 16:10
  • 1,232
На Путина начали катить бочку зет-патриоты

Кто был врагом, стал инвестором.

Путин фактически объявляет НЭП. Сто лет назад Россия выходила из гражданской войны с полностью разрушенной экономикой. И Ленин придумал новую экономическую политику. С частным капиталом и привлечением иностранных инвестиций. Буржуинских и ранее полностью враждебных.

Путин вынужден повторить финт Ленина. Кто был врагом, стал инвестором.

На Ленина тогда катили бочку старые большевики. За отход от принципов. На Путина начали катить бочку зет-патриоты.

Все повторяется.

Просто надо помнить, что после НЭПа началась политика сталинской индустриализации и ГУЛАГа.

Как будет на этот раз мы скоро увидим.

Дмитрий Зотиков, Telegram

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