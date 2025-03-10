«Беларусбанк» ввел изменения по потребительским кредитам

«Беларусбанк» ввел изменения по потребительским кредитам1
- 10.03.2025, 16:21
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Клиенты вряд ли оценят новшества.
«Беларусбанк» с 10 марта ввел изменения по кредитам. Как выяснилось, финучреждение повысило не только процентные ставки по займам на недвижимость, но и на потребительские нужды. При этом по некоторым кредитам также изменили условия их выдачи, пишет «Зеркало».
Какие изменения по потребительским займам
«Увеличиваются процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам по потребительским кредитам и овердрафтным кредитам, в том числе в рамках карты „Магнит RGB“. За исключением кредита „На родныя тавары“», — сообщили в контакт-центре банка.
Так, по займу на потребительские нужны снизили срок возврата — с пяти до трех лет. Как уточнили в контакт-центре банка, это новшество не касается тех, кто успел подать заявку на такой кредит до 9 марта включительно. При этом процентная ставка выросла с 17,2−17,5% до 17,88−18,18% годовых.
Что нового для желающих купить жилье с помощью банка
Что касается займов на недвижимость, то банк повысил в том числе ставки по следующим: «Рефинансирование ипотеки», «Ипотека Экспресс», «Кредит на приобретение жилья», «Стройдом», «Дом для авто».
К примеру, «Рефинансирование ипотеки» — с 17,5 до 18,18% годовых, а на «Стройдом» — с 15 до 18,18%.
Напомним, ставка по кредиту «Ипотека Экспресс» для тех, кто приобретает жилье на общих основаниях на вторичном рынке у физического или юридического лица, увеличилась с 17,5 до 18,18%.