«Беларусбанк» ввел изменения по потребительским кредитам 1 10.03.2025, 16:21

1,246

Клиенты вряд ли оценят новшества.

«Беларусбанк» с 10 марта ввел изменения по кредитам. Как выяснилось, финучреждение повысило не только процентные ставки по займам на недвижимость, но и на потребительские нужды. При этом по некоторым кредитам также изменили условия их выдачи, пишет «Зеркало».

Какие изменения по потребительским займам

«Увеличиваются процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам по потребительским кредитам и овердрафтным кредитам, в том числе в рамках карты „Магнит RGB“. За исключением кредита „На родныя тавары“», — сообщили в контакт-центре банка.

Так, по займу на потребительские нужны снизили срок возврата — с пяти до трех лет. Как уточнили в контакт-центре банка, это новшество не касается тех, кто успел подать заявку на такой кредит до 9 марта включительно. При этом процентная ставка выросла с 17,2−17,5% до 17,88−18,18% годовых.

Что нового для желающих купить жилье с помощью банка

Что касается займов на недвижимость, то банк повысил в том числе ставки по следующим: «Рефинансирование ипотеки», «Ипотека Экспресс», «Кредит на приобретение жилья», «Стройдом», «Дом для авто».

К примеру, «Рефинансирование ипотеки» — с 17,5 до 18,18% годовых, а на «Стройдом» — с 15 до 18,18%.

Напомним, ставка по кредиту «Ипотека Экспресс» для тех, кто приобретает жилье на общих основаниях на вторичном рынке у физического или юридического лица, увеличилась с 17,5 до 18,18%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com