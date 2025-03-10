Россияне хотели устроить масштабный штурм, но что-то пошло не так
- 10.03.2025, 16:28
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Оккупанты понесли значительные потери.
72-я отдельная механизированная бригада ВСУ, известная своими героическими действиями на передовой, отразила масштабный вражеский штурм. В этом бою участвовало 13 единиц техники, среди которых танки и боевые бронированные машины, пишет «Обозреватель».
Благодаря мужеству и профессионализму украинских военных оккупанты понесли значительные потери. Соответствующие кадры показала прессслужба 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
«Боритесь – поборете». Наши ребята смело следуют наставлениям Кобзаря на поле боя. Вчера Черные Запорожцы отразили вражеский штурм, в котором участвовало 13 единиц техники», – говорится в сообщении.
В результате боя были уничтожены 3 танка, 4 ББМ «Ахмат», 1 автомобиль и около 40 оккупантов. Кроме того, защитники Украины также подавили почти 100 вражеских дронов.
«За нами правда, слава и воля святая!» – добавили в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.