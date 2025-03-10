Минчанка рассказала, на что за день потратила 1100 рублей 3 10.03.2025, 16:34

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Белорусы в комментариях разделились на два лагеря.

Минчанка с ником ksyshinas поделилась в Threads своими тратами за день. В них вошли как расходы на анализы в медцентрах, так и досуг. В комментариях многие пользователи возмутились суммами и задаются вопросом: «Зачем на ветер выбрасывать такие деньги?» Внимание на пост обратил CityDog.

Девушка рассказала, на что у нее ушли 1100 рублей всего за сутки. По словам блогера, часть суммы пришлось потратить на анализы в медицинской лаборатории «Хеликс» (140 рублей), два мини-завтрака и кофе (45 рублей), напитки в кино (20 рублей) и сладости в кафе (25 рублей).

Немалую часть бюджета заняли бытовые покупки и косметика (400 рублей), а также два платья и сумка на распродаже (400 рублей). Остаток она потратила в продуктовом магазине на печенье, фрукты, творожки и йогурты (78 рублей).

Пост вызвал активное обсуждение: одни пользователи удивились, как быстро можно потратить такую сумму, а другие отметили, что расходы вполне обычные для Минска.

«Фрукты, творожки, йогурты на 78 рублей? Ты издеваешься? Или ты покупала сразу по 20 творожков с йогуртами нескольких разновидностей», — ceppeline.

«Ни фига себе у вас немного расходников для дома за 400 рублей. Да и 78 рублей за печенье, крупы, творожки и йогурты? Это в каких объемах?» — Анна.

«Моя зарплата на ставку», — Ольга.

«В целом я сам виноват, что в Threads захожу и вижу это», — Илья.

«И к чему этот в***р? Ну потратили, и что? Это же расход за сутки, а не на сутки. Что дальше? Я вчера шкаф купила в Витебске за 2000 рублей, прикинь? А если я сюда еще приплюсую заправку машины до полного бака и покупку продуктов, то выйдет 2200 рублей», — Ирина.

«Как скучно я живу. Моя зарплата (даже чуть больше) за день. А у меня-то — вон зашла купить продукты на день 4,35 рубля, овощи 3,29 рубля и молоко. На работе была, поэтому салатик покупала за 3,3 рубля. Была изжога, кефир — за 2,06 рубля», — Антонина.

«Я купила за 100 рублей джинсы на весну сыну, 105 рублей — еще одни черные джинсы, чтобы доходить четверть в школу, 50 рублей — кроссовки сыну, 70 рублей — кофта в школу, 120 рублей — куртка на весну. 100 рублей — сапожки и кроссовки дочке, 70 рублей — спортивный костюм дочке, 70 рублей — соевый наполнитель для котов, 50 рублей — таблетки для посудомойки. Все! Все подаренные мне деньги на 8 Марта закончились. Я довольна, как слон, что не надо на это тратить свою зарплату. А зп пойдет на покупку мебели. Вот и вся математика», — Саша.

«Обычный день. Тоже так. Вообще, что-то вы мало на продукты потратили», — kushai_pizza_i_pirogi.

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