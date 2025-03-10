Минобороны Сирии: Операция против сторонников Асада завершена
- 10.03.2025, 16:41
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Ситуация в прибрежных районах остается напряженной.
Сирийская военная операция против сторонников свергнутого диктатора Башара Асада завершена, заявило министерство обороны страны в понедельник, спустя несколько дней ожесточенных боев в прибрежных районах.
Как сообщает Reuters, официальный представитель министерства обороны Хассан Абдул Гани заявил, что государственные учреждения могут возобновить свою работу, а силы безопасности продолжат устранять угрозы со стороны остатков прежнего режима.
«Мы прокладываем путь к возвращению жизни в нормальное русло и укреплению безопасности и стабильности», — заявил он.
Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа ранее пообещал привлечь к ответственности всех виновных в столкновениях. Его администрация объявила о создании независимого комитета для расследования убийств и преступлений, совершенных обеими сторонами. Абдул Гани добавил, что силы безопасности будут сотрудничать с расследованием и предоставят полный доступ к информации.
Вспышка насилия началась после того, как силы, верные Асаду, устроили засаду на силы безопасности нового режима в Джабле, провинция Латакия, что вызвало жесткие ответные меры. В последние дни боевые действия переросли в убийства из мести, в частности против алавитов — ответвления шиитского ислама, к которому принадлежал Асад.
По данным базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, за два дня боев было убито более 1000 человек, включая 745 мирных жителей, 125 представителей сирийских сил безопасности и 148 бойцов, верных Асаду.
Несмотря на заверения Дамаска в восстановлении порядка, ситуация в прибрежных районах остается напряженной, а дальнейшая эскалация может угрожать процессу политического перехода.