закрыть
10 марта 2025, понедельник, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Сирии: Операция против сторонников Асада завершена

  • 10.03.2025, 16:41
  • 1,340
Минобороны Сирии: Операция против сторонников Асада завершена

Ситуация в прибрежных районах остается напряженной.

Сирийская военная операция против сторонников свергнутого диктатора Башара Асада завершена, заявило министерство обороны страны в понедельник, спустя несколько дней ожесточенных боев в прибрежных районах.

Как сообщает Reuters, официальный представитель министерства обороны Хассан Абдул Гани заявил, что государственные учреждения могут возобновить свою работу, а силы безопасности продолжат устранять угрозы со стороны остатков прежнего режима.

«Мы прокладываем путь к возвращению жизни в нормальное русло и укреплению безопасности и стабильности», — заявил он.

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа ранее пообещал привлечь к ответственности всех виновных в столкновениях. Его администрация объявила о создании независимого комитета для расследования убийств и преступлений, совершенных обеими сторонами. Абдул Гани добавил, что силы безопасности будут сотрудничать с расследованием и предоставят полный доступ к информации.

Вспышка насилия началась после того, как силы, верные Асаду, устроили засаду на силы безопасности нового режима в Джабле, провинция Латакия, что вызвало жесткие ответные меры. В последние дни боевые действия переросли в убийства из мести, в частности против алавитов — ответвления шиитского ислама, к которому принадлежал Асад.

По данным базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, за два дня боев было убито более 1000 человек, включая 745 мирных жителей, 125 представителей сирийских сил безопасности и 148 бойцов, верных Асаду.

Несмотря на заверения Дамаска в восстановлении порядка, ситуация в прибрежных районах остается напряженной, а дальнейшая эскалация может угрожать процессу политического перехода.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский