Беларусь стала главной целью российских компаний? 10.03.2025, 17:02

В феврале зафиксирован значительный рост деловых поездок россиян в нашу страну.

Беларусь и Узбекистан стали самыми «быстрорастущими» направлениями командировок россиян в нынешнем феврале: по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года компании из РФ забронировали в этих странах на 60% больше отелей и других вариантов размещения, пишет «Позірк» со ссылкой на ТАСС.

Российское агентство, которое приводит данные исследования сервиса для планирования деловых поездок «Островок командировки», вместе с тем отметило, что по количеству бронирований Беларусь в феврале находилась на пятом месте, уступив ОАЭ, Таиланду, Китаю и Турции.

В исследовании отмечается, что средняя стоимость ночи в белорусском отеле за год выросла на 20% и составила 9,3 тыс. российских рублей (около 104 долларов по актуальному курсу ЦБ РФ. — «Позірк».).

Приводится мнение руководителя сервиса «Островок командировки» Любови Васильевой, которая отметила, что «рост числа командировок в страны СНГ закономерен: российский бизнес продолжает экспансию за пределами страны».

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