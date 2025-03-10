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Выгодная покупка: эксперты назвали 12 лучших машин на вторичном рынке

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  • 10.03.2025, 17:18
  • 3,768
Выгодная покупка: эксперты назвали 12 лучших машин на вторичном рынке

Секрет — в сочетании низких цен с надежностью.

Самые низкие цены – на рынке б/у автомобилей. Однако важно выбрать самые надежные модели. Это поможет совершить выгодную покупку. Эксперты назвали 12 лучших машин на вторичном рынке.

Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти 12 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны. Список возглавила б/у Honda Fit, а в тройку лидеров также вошли VW Passat и Kia Rio.

Эти 12 автомобилей с пробегом, которые отобрали специалисты, советуют покупать всем – они довольно надежны. В ходе исследования определили лучшие легковые б/у машины возрастом 5 лет, которые способны с легкостью прослужить еще от 6 до 11 лет.

Лучшие б/у автомобили возрастом 5 лет:

1 Honda Fit;

2 Volkswagen Passat;

3 Kia Rio 5D;

4 Honda Civic;

5 Mazda 3;

6 Toyota Yaris;

7 Toyota Corolla;

8 Infiniti Q50;

9 Hyundai Elantra;

10 Kia Soul;

11 Honda Civic Coupe;

12 Honda Accord.

Специалисты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины легковых сегментов.

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