Выгодная покупка: эксперты назвали 12 лучших машин на вторичном рынке

Выгодная покупка: эксперты назвали 12 лучших машин на вторичном рынке2
- 10.03.2025, 17:18
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Секрет — в сочетании низких цен с надежностью.
Самые низкие цены – на рынке б/у автомобилей. Однако важно выбрать самые надежные модели. Это поможет совершить выгодную покупку. Эксперты назвали 12 лучших машин на вторичном рынке.
Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти 12 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны. Список возглавила б/у Honda Fit, а в тройку лидеров также вошли VW Passat и Kia Rio.
Эти 12 автомобилей с пробегом, которые отобрали специалисты, советуют покупать всем – они довольно надежны. В ходе исследования определили лучшие легковые б/у машины возрастом 5 лет, которые способны с легкостью прослужить еще от 6 до 11 лет.
Лучшие б/у автомобили возрастом 5 лет:
1 Honda Fit;
2 Volkswagen Passat;
3 Kia Rio 5D;
4 Honda Civic;
5 Mazda 3;
6 Toyota Yaris;
7 Toyota Corolla;
8 Infiniti Q50;
9 Hyundai Elantra;
10 Kia Soul;
11 Honda Civic Coupe;
12 Honda Accord.
Специалисты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины легковых сегментов.