Правительство Японии идет на чрезвычайные меры из-за дефицита риса 11 10.03.2025, 17:42

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Такого в стране еще не было.

В понедельник, 10 марта, правительство Японии начало аукцион по продаже 150 тысяч тонн риса из чрезвычайных запасов для снижения цен, которые выросли из-за дефицита, вызванного плохими урожаями и паническими закупками после предупреждения о «мега-землетрясении».

О причинах дефицита риса в Японии и как страна пытается решить проблему – в материале РБК-Украина.

Кризис на рынке риса в Японии

Цены на рис в Японии начали резко расти еще прошлым летом. Дефицит риса, вызванный плохими урожаями из-за аномально жаркой погоды, а также паническими закупками после предупреждения о «мега-землетрясении», привел к почти двукратному подорожанию продукта за год.

В ответ на ситуацию правительство приняло решение выпустить рис из своих стратегических запасов, которые обычно хранятся для чрезвычайных ситуаций, таких как плохой урожай или природные катастрофы. Это решение стало необходимым из-за высоких цен, вызванных деятельностью посреднических компаний, которые создают задержки в поставках.

Правительство также объявило аукцион для распределения 150 тысяч тонн риса среди дистрибьюторов. Успешные участники получат 41 разновидность риса, а уже в конце марта этот рис появится на полках магазинов. Из 210 тыс. тонн риса, которые правительство планирует продать, 60 тыс. тонн будут выпущены позже во втором раунде.

Аукцион и меры правительства для стабилизации рынка

В 2024 году Япония произвела на 180 тыс. тонн больше риса по сравнению с предыдущим годом. Однако спекулятивные покупатели, которые пытаются воспользоваться временным дефицитом риса и проблемами в цепи поставок, продолжают удерживать цены на высоком уровне.

Предприятия, которые закупают и хранят более 5 000 тонн риса в год, имели возможность подать заявки на участие в аукционе. Министерство сельского хозяйства не разглашает имена участников или количество заявок, но подтверждает, что таких предприятий – 89. Аукцион будет проходить среди них по самой высокой предложенной цене, если она превышает минимальную цену продажи, которая не разглашается.

Заявки на нераспроданный рис будут приниматься до вторника. 150 тысяч тонн риса состоят из 100 тыс. тонн урожая 2024 года и 50 тыс. тонн с 2023 года. Аукцион может быть завершен, если весь объем риса будет продан в понедельник, и окончательное решение относительно победителей будет принято на следующей неделе.

Резервы и перспективы на рынке

Запасы риса в Японии были созданы впервые в 1995 году из-за проблем в цепи поставок. Однако это первый случай в истории страны, когда рис из резервов выпускается исключительно с целью снижения цен. Ранее запасы использовались после Великого восточнояпонского землетрясения и цунами 2011 года, а также после землетрясения в Кумамото в 2018 году.

Правительство также вскоре планирует выпустить еще 60 тыс. тонн риса, и Министерство рассмотрит возможность дальнейших выпусков, если текущие меры не принесут желаемого эффекта. В то же время правительство закупает рис, выращенный в стране, такого же качества и количества, как тот, что был выпущен из запасов, в течение года. Поскольку еще неясно, каким будет урожай этого года, Министерство сможет выкупить необходимый рис в течение более длительного времени по согласованию с успешными участниками аукциона.

В феврале 2024 года цена пяти килограммов риса Косихикари (Koshihikari) в 23 районах Токио составила 4 363 иены (29,50 долларов США), что является самым высоким показателем за всю историю, согласно данным Министерства внутренних дел и коммуникаций. Цена росла в течение 10 месяцев подряд, начиная с мая прошлого года. Средняя цена пяти килограммов риса в супермаркетах на конец февраля составляла 3 939 иены (26 долларов), что значительно больше по сравнению с 2 000 иен годом ранее.

В январе правительство обновило правила относительно условий выпуска запасов, включив также случаи, когда «нарушается плавное распределение», кроме традиционных ситуаций, связанных с плохим урожаем.

Причины кризиса на рынке риса

Эксперты считают, что кризис на рынке риса является следствием нескольких факторов. В частности, к нему привели бум туризма и дефициты, вызванные рекордными волнами жары последних лет, поскольку Япония, как и другие страны, испытывает последствия изменений климата, обусловленных человеческой деятельностью.

В августе прошлого года полки в некоторых магазинах пустели после того, как правительство предупредило о возможном «мега-землетрясении». Кроме того, ситуацию усугубил один из самых сильных тайфунов за несколько десятилетий, а также ежегодные празднования О-бон - японского праздника поминовения духов предков и умерших.

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