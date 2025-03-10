Почему Минск в дымке и пахнет гарью? 10.03.2025, 17:46

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Уже второй день в Беларуси наблюдается не совсем благоприятная экологическая обстановка.

В Минске наблюдается дымка и пахнет гарью. Из-за слабого ветра, нисходящих потоков в атмосфере, ночной и утренней инверсий (повышение температуры с высотой) около земли скапливается значительное количество пыли, дыма и гари, пишет «Зеркало» со ссылкой на телеграм-канал «Метеовайб». Такая ситуация наблюдается уже несколько дней.

В понедельник, 10 марта, в Минске наблюдается повышенное содержание в воздухе пыли, сообщил Белгидромет.

Превышения установленных гигиенических нормативов качества воздуха по мелкой пыли регистрировались три дня подряд: 7 и 8 марта — в 1,3 раза, 9 марта — в 1,4 раза. По другим загрязняющим веществам превышения предельно допустимых концентраций не отмечались.

«С начала марта в Беларуси преобладал антициклонический характер погоды, в связи с чем существенных осадков в Минске не выпадало. Сухая безветренная погода привела к увеличению количества взвешенных частиц в воздухе. Их рассеянию препятствует наличие температурной инверсии, которая установилась в приземном слое атмосферы», — отметили в Белгидромете.

При нормальных атмосферных условиях воздух у поверхности земли теплее, чем воздух, расположенный выше. В случае инверсии теплый воздух, находящийся над холодным, действует как крышка и останавливает атмосферное перемешивание. Таким образом происходит накопление загрязнений в нижних слоях атмосферы.

Также такой крупный город как Минск в солнечные дни нагревается сильнее, чем пригород. В результате разницы температур создается циркуляция, которая способствует поступлению в город воздуха с окраин, где расположено много промышленных районов.

Синоптики также отметили, что в целом весной в воздухе увеличивается концентрация твердых частиц и чаще всего превышаются нормативы. Причины этого в том числе — сжигание топлива, индустриальные процессы, истирание дорожного полотна и износ шин. Немалую роль также играет перенос дымов пожаров в природных экосистемах.

«Ожидаемые в ближайшие сутки дожди будут способствовать улучшению ситуации», — сообщили специалисты.

В самом Минске сейчас нет пожаров, которые могли бы повлиять на качество воздуха, отметили в МЧС, но вот вблизи столицы (Пуховичский, Смолевичский, Солигорский районы) есть небольшие площади с незначительными возгораниями травы и кустарников. К югу от Минска, в Солигорском районе, горит торфяник — оттуда из-за сильного ветра может доноситься запах.

Как пишет «Метеовайб», ветер сегодня как раз дует с юга, поэтому и можно почувствовать запах дыма. Авторы отмечают, что уровень мелкодисперсных частиц РМ2.5 в воздухе столицы местами в 5 раз превышает норму.

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