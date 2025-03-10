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Главный тренер «Вашингтона» высоко оценил игру Алексея Протаса

  • 10.03.2025, 18:07
Главный тренер «Вашингтона» высоко оценил игру Алексея Протаса
Алексей Протас

«Такие люди становятся лучше в любой сфере, не только в хоккее».

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился своим мнением о прогрессе белорусского нападающего Алексея Протаса, пишет «Трибуна».

«Он вырос в геометрической прогрессии, он работяга и легко обучается. Я ценю в нем то, что он обучаем. Ему нужна обратная связь. И, как мне кажется, именно поэтому он продолжает становиться лучше и расти как игрок, потому что он постоянно стремится быть лучшей версией себя каждый день.

Будь то питание, будь то спортзал, будь то лед, будь то система, будь то его бросок. Он постоянно стремится к этому. Такие люди становятся лучше в любой сфере, не только в хоккее», – сказал Карбери.

В активе 24-летнего игрока 55 (25+30) очков в текущем сезоне.

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